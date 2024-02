Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a semnat, vineri, cu OTP Group un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile pe care le deține la OTP Bank Romania. Ca urmare a acestui acord, OTP Group vinde subsidiarele sale din Romania, marcand ieșirea de pe piața romaneasca.

- GOLIT… Ziarul Vremea Noua va prezinta, in exclusivitate, imagini cu frigiderul pe care Daniel Buzamat, directorul societații Reiser, il folosea pentru a colecta șpagile de la oamenii de afaceri. Vorbim de un aparat modern, de ultima generație, cu doua compartimente, suficient de spațios incat sa faca…

- Grupul de firme Agricola a fost distins cu certificarea „Best Managed Companies” la cea de a doua ediție a programului cu același nume organizat de Deloitte in parteneriat cu Banca Transilvania, Bursa de Valori București și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Agricola este activa in…

- Un barbat de 43 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant delict in timp ce ar fi accesat in mod ilegal mai multe conturi bancare, anunța IPJ Cluj. El ar fi efectuat șapte tranzacții in mod fraudulos, in valoare totala de 43.310 lei

- Florin Gardoș, campion cu FCSB in 2013 și 2014, crede ca fosta lui echipa e mare favorita la titlu in acest sezon. FCSB a intrat cu 8 puncte avans fața de CFR Cluj, locul doi, in pauza de iarna din Superliga. Liderul roș-albastru e la 10 puncte peste locul 3, ocupat de Universitatea Craiova, la 11 peste…

- Liderul deputaților UMDR și al filialei județene Cluj, Csoma Botond, a declarat ca miercuri vor decide daca voteaza bugetul pe 2024, precizand ca sunt suparati ca in ordonanta Trenulet au fost taiate fonduri de la adminstratiile publice locale, iar acest lucru afecteaza profund activitatea autoritatilor…

- Moment istoric la conferința ONU privind clima, desfașurata in Dubai. Liderul reuniunii internaționale a anunțat ca s-a ajuns la un acord pentru reducerea folosirii combustibililor fosili in anii urmatori.

- In cadrul unei recente acțiuni de monitorizare a faunei desfașurata de dedicatul personal al Administrației Parcului Național Retezat (APNR), a fost surprins un frumos exemplar de pisica salbatica, Felis Silvestris. Imaginea captivanta a acestei feline a fost distribuita cu entuziasm pe pagina oficiala…