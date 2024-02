”Cifra de afaceri consolidata a scazut usor, cu 5% comparativ cu anul 2022, la 672 milioane de lei, in timp ce marja bruta a crescut cu 10%. Marja EBITDA la nivel consolidat s-a situat la 7,6%, in timp ce la nivelul segmentului Instalatii s-a mentinut la peste 10%. Imbunatatirea activitatii in ultimul trimestru al anului 2023 a condus la cresterea EBITDA trimestriala cu 52% fata de acelasi trimestru din anul precedent”, arata raportul companiei. La nivel de grup, marja bruta a fost in crestere, de la 32% la 37%, ceea ce in sume absolute inseamna 10%, insa performanta bruta a fost grevata de cresterea…