Primar internat în spital cu COVID-19, chiar în ziua votului Ștefan Cramarciuc, primarul comunei Satu Mare din judetul Suceava, a fost internat chiar in ziua alegerilor la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Radauți, dupa ce a fost confirmat cu Covid-19, conform antena3.ro. In varsta de 69 de ani, primarul a fost internat duminica dimineața, chiar in ziua in care candida pentru un nou […] The post Primar internat in spital cu COVID-19, chiar in ziua votului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Cramarciuc, primarul comunei Satu Mare, a fost internat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Radauți dupa ce a fost confirmat cu Covid-19. In varsta de 69 de ani, primarul a fost internat duminica dimineața, in ziua votului. Din spital, Ștefan Cramarciuc a menționat ca a fost…

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor, va trebui sa respecte o perioada de carantina dupa depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii sai de clasa, relateaza sambata agentia AFP care citeaza o sursa de la palatul regal. ”Dupa detectarea unui caz pozitiv de COVID-19 la unul dintre elevii…

- Diareea și varsaturile ar putea fi un semn important al Covid-19 la copii, spun cercetatorii, facand apel pentru actualizarea listei oficiale a simptomelor Serviciului Național de Sanatate din Anglia. Lista de simptome pentru coronavirus la copii include in prezent doar trei indicatori: o temperatura…

- In ultima perioada, in medie, 15 persoane la fiecare 25 de depistati pozitiv la testele Covid-19 din județul Iași au fost anterior in concediu la mare ori in statiuni montane aglomerate. Asa s-a ajuns ca, in acest moment, familii intregi intoarse din concediu sunt internate in spital, scrie Ziarul de…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a comentat subiectul testelor fals-pozitive, care a inflamat destul de mult populatia in ultima perioada. El explica ca astfel de rezultate fals-pozitive, cum s-a intamplat in cazul jucatorilor de la…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost arestat, joi, pentru 30 de zile, in dosarul deschis la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, scrie Lumea Justiției. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația SIIJ și a emis pe numele procurorului Mircea Negulescu un mandat de arestare…

- Unitatea de terapie intensiva din spitalul principal din Bergamo, Papa Giovanni XXII, este oficial „fara covid”, la 137 de zile dupa ce primul pacient cu coronavirus a fost internat in 23 februarie. Știrea a fost anunțata le spital, unde medicii și asistentele au izbucnit aplauze „eliberatoare”, urmate…

- Noi cifre contradictorii sunt transmise de Grupul de comunicare Strategica, dupa o serie de gafe in raportarea bilanțurilor zilnice. Dupa ce pe parcursul pandemiei cei de la GCS au raportat de mai multe ori aceiași morți sau au raportat dupa o luna morți care se petrecusera la Suceava, experții in comunicare…