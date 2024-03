Stiri pe aceeasi tema

- Limbajul utilizat de Catalin Drula și Cristian Ghinea, precum și acuzațiile aduse lui Marius Voineag, nu pot justifica in niciun moment legitimitatea unui eventual interes public, transmite Consiliul Superior al Magistraturii, care anunța ca a decis apararea reputatiei profesionale a șefului DNA. „Secția…

- „Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a fost sesizata cu privire la apariția in spațiul public, pe pagini de social media sau in presa de larga informare, a mai multor intervenții ale liderilor unui partid parlamentar, in special Catalin Drula, respectiv Cristian Ghinea, prin…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat, sambata, la Digi24, ca va sesiza „in orele urmatoare” autoritațile din Canada, acolo unde este listata compania Gabriel Resources, acuzand o „operațiune de manipulare” a burselor. „PSD-iștii au facut probabil bani. Ciolacu trebuie investigat de autoritațile…

- Procurorul sef al DNA a anuntat reorganizari la serviciile teritoriale, intr-un interviu acordat in emisiunea ”OFF/ON the record”, realizata de jurnalista Sorina Matei la Aleph News. Intrebat fiind despre controlul la serviciile teritoriale, Marius Voineag a spus ca acesta nu a fost finalizat si ca…

- Polițistul de la Secția 5, Constantin Popescu, cel care a omorat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Judecatorii au stabilit ca familia Raisei sa primeasca daune de 160.000 de euro, iar cealalta fetița accidentata 90.000 de euro pentru cele 100 de…

- Gafa in primul discurs public al lui Klaus Iohannis pe 2024. Seful statului a pronuntat gresit numele statului Chile, in timp ce trecea in agenda vizitele sale efectuate in 2023 pe continetul sud-american. In primul sau discurs public din 2024, Klaus Iohannis a trecut in agenda vizitele efectuate in…

- Procurorul sef al DNA, Marius Voineag, a respins joi, ca inadmisibila, plangerea depusa la DNA pe 14 decembrie 2023 de catre Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Fondurilor Europene, in dosarul achizitiei de BMW-uri de catre Ministerul Afacerilor Interne, scrie jurnalista Sorina Matei pe mediafax.ro.…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile liderului USR Catalin Drula, referitoare la dosarul achiziției de vaccinuri, in care sunt urmariți penal colegii sai Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, au afectat in mod grav independența procurorilor și au depașit…