- Secția pentru procurori a CSM a decis, joi, apararea reputației șefului DNA, Marius Voineag in urma declarațiilor liderilor USR Catalin Drula și Cristian Ghinea, care l-au acuzat pe procurorul șef anticorupție ca „face dosare politice opoziției”. CSM susține, intr-un comunicat, ca procurorul Marius…

- Cantaretul de manele Florin Salam a fost ridicat joi dimineata si dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala, fiind acuzat de inselaciune, dupa ce ar fi incasat bani in avans de la trei persoane pentru a canta la diferite evenimente si nu s-a mai prezentat pentru a-si onora angajamentul. ”Astazi, …

- O asistenta medicala de la un spital din Galati a fost retinuta pentru 24 de ore, fiind acuzata ca in ultimii ani a furat bani, bunuri si vouchere de vacanta din dulapurile colegilor. ”La data de 27 februarie 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Combaterea…

- Un fost escroc nigerian, care opera sub pseudonimul Christopher Maxwell, povestește tacticile sinistre pe care le folosea pentru a stoarce femeile vulnerabile de bani. Maxwell, acum in varsta de 24 de ani, recunoaște ca a avut un numar impresionant de 50 de victime, care au pierdut in total 55.400 de…

- O bucatareasa de spital a fost trimisa in judecata dupa ce a pacalit 11 persoane ca le poate angaja in cadrul unitații medicale in care lucra. Femeia lua șpaga de la victime spunand ca va interveni sa primeasca anumite posturi. Reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie au anuntat, vineri, ca ofiteri…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…

- O angajata a Politiei Locale Craiova este acuzata de colegi, dar si de persoane din afara institutiei ca a profitat de buna lor credinta. Ea i-a convins sa o gireze pentru mai multe credite, la diferite CAR-uri din oras dupa care nu si-a mai platit ratele. Girantii spun ca sunt disperati pentru ca au…