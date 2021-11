Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor au scazut brusc saptamâna aceasta, dupa ce președintele rus Vladimir Putin i-a ordonat gigantului rus Gazprom sa mareasca livrarile catre Uniunea Europeana odata ce rezervoarele rusești sunt pline, potrivit AFP.Prețul de referința european, TTF olandez, a pierdut 21% de la…

- Preturile spot ale gazelor au crescut in acest an in Europa de cinci ori, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cererea globala depasind oferta in timp ce economiile isi revin din blocajele provocate de pandemia de coronavirus. Acest fapt a facut ca unuii producatori de ekectricitate sa inceapa…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- Operatorul controversatei conducte Nord Stream 2 a anuntat luni demararea operatiunii de umplere cu gaz, pentru prima data, transmite DPA potrivit Agerpres. Luna trecuta, grupul rus Gazprom a anuntat finalizarea lucrarilor de constructie la gazoductul Nord Stream 2, care este compus din doua linii…

- Lucrarile de constructie la gazoductul Nord Stream 2 s-au finalizat pe 10 septembrie, iar preturile record la gaze naturale, înregistrate în ultima perioada în Europa, ar putea urgenta acordarea aprobarilor necesare pentru demararea livrarilor de gaze între Rusia si Germania…