Vladimir Putin transformă migrația într-o armă împotriva Europei, avertizează premierul Estoniei Președintele rus Vladimir Putin vede in amenințarea migrației in masa drept o „arma” pentru a diviza și slabi Europa, avertizeaza premierul Estoniei, Kaja Kallas.„Ceea ce adversarii noștri știu este ca migrația reprezinta o vulnerabilitate pentru noi”, a declarat Kaja Kallas, citata de cotidianul britanic The Guardian.Potrivit premierului Estoniei, liderul de la Kremlin are drept scop sa faca „viața imposibila in Ucraina” pentru a genera o „presiune migratorie” asupra Europei.Ea a reamintit ca Rusia a recurs deja la presiuni migratorii prin perturbarile pe care le-a provocat prin intermediul mercenarilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

