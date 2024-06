Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri de origine romana, un baiat si doua fete, sunt dati disparuti, in Italia, dupa ce au fost luati de apele unui rau iesit din matca. Ei au apucat sa ceara ajutor prin telefon cand se aflau pe o mica insula, iar apa crestea rapid, ne-a transmis corespondenta RRA Elena Postelnicu. Reporter:…

- Sperantele ca trei tineri de origine romana sa fie gasiti in viata, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca, sunt tot mai mici, anunta presa italiana, citata de news.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe(MAE) anunța, sambata dimineața, ca s-a autosesizat in urma informațiilor privind dispariția a trei persoane, posibil cetațeni romani, in apele fluviului Natisone, in Italia: „Pana la acest moment, autoritațile italiene nu au confirmat cetațenia persoanelor disparute”, potrivit…

- Tragedie in Italia in timpul inundatiilor. Trei tineri, cel mai probabil romani, au fost surprinsi de apele furioase in mijlocul unui rau in regiunea Udine. Doua fete si un baiat, cu varste intre 17 si 25 de ani, au fost dati disparuti. ???? Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa…

- Doi tineri romani si-au pierdut viata pe o autostrada din Ungaria, dupa ce masina in care se aflau a lovit un autobuz, iar apoi s-a rasturnat intr-un sant. Impactul a fost atat de puternic, incat motorul autoturismului s-a desprins de caroserie. Tragedia a avut loc pe autostrada 54, in Ungaria. O mașina…

- Adolescentii si adultii tineri romani diagnosticați cu cancer au o rata de supravietuire mai mica fața de cea a copiilor, categorie la care s-a inregistrat o crestere semnificativa a acestei boli, avertizeaza conf. dr. Monica Dragomir (foto). ”Aceasta categorie de varsta in toate statisticile epidemiologice…

- Premierul Marcel Ciolacu a adresat, astazi, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, un mesaj jurnaliștilor. El considera ca activitatea de jurnalist, cu toate valentele sale, are in sine si un rol de formator al societatii. „Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe care o marcam in a treia zi din…

- Legea pensilor va suferi modificari. Acest lucru va fi posibil datorita unui proiect depus la Senat. Schimbarile ii vizeaza pe cei mai defavorizați dintre beneficiarii sistemului public de pensii, agricultorii, care ar putea avea pensiile dublate. Proiectul depus la Senat prevede ca agricultorii sa…