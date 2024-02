Qatarul va creşte producţia de gaze, în pofida unei scăderi accentuate a preţurilor la nivel mondial Directorul general al QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a anuntat duminica o noua extindere a productiei de gaze naturale lichefiate, care va adauga inca 16 milioane de tone pe an (mtpa) planurilor de expansiune existente, ducand capacitatea totala la 142 mtpa. Anuntul din Qatar vine in timp ce preturile gazelor din SUA se tranzactioneaza aproape de un minim istoric daca sunt ajustate la inflatie, dupa un deceniu de cresteri fulminante ale productiei, care au facut din SUA unul dintre cei mai importanti exportatori de petrol si gaze. Preturile gazelor din Europa au scazut, de asemenea, puternic, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

