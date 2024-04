Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, un decret de decorare a Academiei de Studii Economice, Bursei de Valori Bucuresti, Asociatiei Romane a Bancilor, Institutului Bancar Roman si Institutului de Studii Financiare, cu prilejul Zilei Educatiei Financiare, transmite Administratia Prezidentiala.

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…

- Radu Grațian Ghețea, in varsta de 76 de ani, este președintele Libra Bank și președintele de onoare al Asociației Romane a Bancilor din 2015. The post ACCIDENT RUTIER Președintele Libra Bank, Radu Grațian Ghețea, judecat pentru ucidere din cupla first appeared on Informatia Zilei .

- Radu Grațian Ghețea, președintele Libra Bank a fost trimis in judecata, pentru un accident rutier. Numele sau apare pe portalul instanțelor de judecata, la Judecatoria Constanța ca fiind inculpat intr-un dosar de ucidere din culpa, inregistrat in data de 15 martie a.c. Ghețea a confirmat pentru „Adevarul“…

- FoodIntelForum a ajuns la a VII-a ediție. Evenimentul dedicat pentru agribusiness, producția alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa, se desfașoara in perioada 24-26 aprilie 2024, abordand teme cruciale precum finanțarea, sustenabilitatea și energia. Peste 50 de speakeri și aproape 300 de…

- Ordinul judecatorului american Laurel Beeler, emis sambata seara, a oficializat o hotarare provizorie pe care a pronuntat-o in decembrie, in favoarea autoritatii de reglementare. SEC l-a dat in judecata pe Musk in octombrie, pentru a-l obliga pe CEO-ul Tesla si al SpaceX sa depuna marturie ca parte…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Guvernul prelungeste cu inca 2 luni limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, el aratand ca in lipsa acestei masuri, romanii ar fi platit preturi mai mari cu 20%, iar in unele cazuri cu mult peste acest nivel, de nesuportat pentru majoritatea…