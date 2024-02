Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk are o avere neta estimata la 199 de miliarde de dolari. Averea sa estimata a atins un varf de aproximativ 340 de miliarde de dolari in noiembrie 2021, cand acțiunile Tesla au crescut vertiginos. Musk este adesea la egalitate cu Bernard Arnault p

- Mark Zuckerberg și Elon Musk , cei doi mari inovatori din lumea tehnologiei, sunt mereu in fața reflectoarelor iar lumea se intreaba care dintre este mai bun. Rivalitatea din lumea tehnologiei dintre Mark Zuckerberg și Elon Musk dateaza de ani de zile. Iar in termeni de cine este mai cool, Musk caștiga…

- Un barbat a atacat cu cuțitul trei persoane, sambata dimineața, in statia Gare de Lyon, din Paris. Autoritațile l-au prins pe agresor. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8:00 dimineața, intr-un loc aglomerat, unde se intersecteaza caile ferate catre destinații naționale, precum și cele spre Elveția…

- Comentariile miliardarului vin la doua zile dupa ce un judecator din Delaware a respins pachetul salarial record al Tesla pentru Musk, de 56 de miliarde de dolari, calificand compensatia acordata de consiliul de administratie al producatorului de vehicule electrice drept „o suma de neinteles”, nedreapta…

- Multimiliardarul Elon Musk, care deține Tesla, X (fosta Twitter) și SpaceX, a reacționat duminica la știrea in care cunoscuți ai acestuia ar fi spus presei ca il suspecteaza de consum de droguri de mare risc.„Dupa ce am tras un puf la Rogan (in emisiunea Joe Rogan Show, in 2018, n.red.) am acceptat,…

- Elon Musk a avut un singur mesaj pentru agențiile de publicitate care au parasit in masa rețeaua X (fosta Twitter) pe fondul acuzațiilor potrivit carora conținutul antisemit nu este controlat pe platforma de socializare a miliardarului: "Duceți-va dracului", scrie joi, 30 noiembrie, Politico."Daca cineva…

- Investitorii nu au avut niciun cuvant de spus in demiterea lui Sam Altman. De ce? „Cand veți avea mai multa incredere? Cand va obțineți tehnologia de la o companie non-profit sau de la una care scoate profit și care este controlata in intregime de un singur om?” a intrebat Brad Smith, președintele Microsoft,…

- Comisia americana pentru bursa și valori mobiliare (SEC) a indemnat joi un judecator federal sa il oblige pe miliardarul Elon Musk sa depuna marturie in cadrul anchetei sale privind preluarea de catre acesta a gigantului social media Twitter, acum cunoscut sub numele de X, in valoare de 44 de miliarde…