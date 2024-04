Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, conform sursei citate in semn de apreciere pentru meritele deosebite in domeniile lor de activitate si pentru contributiile la promovarea educatiei economice si financiare, prin diseminarea cunostintelor specifice si dezvoltarea comportamentelor economice responsabile, seful statului a conferit:…

- Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, efectueaza o vizita de lucru la București. Aceasta va purta discuții cu reprezentanții Bursei de Valori București, Autoritații de Supraveghere Financiara și Bancii Naționale a Romaniei, comunica reprezentanții BNM.

- Controversatul fost șef al ASF, Nicu Marcu, este de ieri oficial prorector al ASE pentru urmatorii cinci ani. El face parte din echipa rectorului Nicolae Istudor. Nicu Marcu, fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) in timpul caruia s-au produs cele mai mari falimente din piața…

- Nicu Marcu, fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in mandatul caruia au intrat in faliment doi lideri RCA - City Insurance și Euroins, a fost desemnat miercuri prorector in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Marcu a incasat anul trecut, in plin faliment Euroins,…

- Alexandru Petrescu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, a anunțat care sunt obiectivele sale pe perioada cat va fi șeful ASF.”Atragerea de noi jucatori este un obiectiv esențial pentru a putea vorbi despre o normalitate pe piața RCA din Romania. Redesenarea sistemului de bonus-malus…

- ”In contextul discutiilor purtate de conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiare (ASF) cu reprezentantii transportatorilor si cu cei ai companiilor de asigurari, solutiile identificate pentru protejarea asiguratilor RCA incep sa se concretizeze. Noua formula de calcul a primei recomandate pentru…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a venit cu un set de masuri pe care le propune spre dezbatere, dupa ce a discutat cu reprezentanții transportatorilor nemultumiti in special de valoarea mare a RCA.Acestea se refera la:Suspendarea contractului RCA pe durata in care autovehiculul nu este utilizat,…

