Premierul, despre relaxarea restricțiilor în Capitală: Dacă ar fi după mine, aş vrea ca toată economia să fie deschisă Premierul Florin Cițu avertizeaza ca in situația in care rata infectarilor cu coronavirus din Capitala ar depași trei la mia de locuitori restricțiile vor fi reimplementate. „Am spus ca, daca ar fi dupa mine, as vrea ca toata economia sa fie deschisa maine. Avem nevoie de o economie deschisa, avem nevoie de investitii pentru a putea plati si pensii si salarii mai mari. In acelasi timp, da, trebuie sa tinem cont si de recomandarile medicilor, pentru ca e o perioada dificila”, a declarat, luni, Florin Citu, intrebat despre relaxarea masurilor in Bucuresti. Precizarile prim-ministrului vin in contextul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

