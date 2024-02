Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane au venit duminica, 4 februarie, in fata sediului PSD din Capitala, pentru a-i transmite premierului Marcel Ciolacu ca Romania este pregatita pentru legalizarea parteneriatelor civile, relateaza News.ro.Evenimentul a fost organizat de catre Asociatia MozaiQ, in contextul in care…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat marți, 5 decembrie, ca spera ca luna aceasta sa fie luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen.„Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat reusita. Voi…

- In sedinta Executivului, de joi, se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei…