- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica, in fata sediului PSD din Capitala, pentru a ii transmite premierului Marcel Ciolacu ca Romania este pregatita pentru legalizarea parteneriatelor civile. Evenimentul a fost organizat de catre Asociatia MozaiQ, in contextul in care seful Executivului a declarat,…

- Marcel Ciolacu a ajuns premier al Romaniei, iar mulți spun ca va fi viitorul președinte al țarii. Daca Ciolacu se bucura de o popularitate in randul votanților, puțini dintre ei știu ce inseamna ”ciolacu”.Gheorghița Ciocioi, etnolog, publicist (membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania)…

- "Este foarte greu ca un ministru sa puna conditii. Legea trece de sedinta. Ministrul poate sa faca observatii in baza bugetului de anul asta, in 2024 va fi altul.E un om mai suparacios. Eu nu fac intelegeri cu ministrii, eu conduc Guvernul din functia de prim-ministru.Sunt de acord ca Romania va trebui…