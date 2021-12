Stiri pe aceeasi tema

- Pragul veniturilor pana la care o companie poate fi incadrata in categoria microintreprindere se va reduce anul viitor la 500.000 de euro, de la un milion de euro in prezent, potrivit unui proiect de Ordonanta publicat de Ministerul Finantelor. Reducerea pragului este determinata de faptul ca, prin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este momentul ca Romania sa devina independenta energetic prin crearea unei companii nationale care "sa produca si verde si nuclear si pe carbuni si gaze". Ciolacu este de parere ca acest lucru s-ar putea intampla in 3-5 ani.Intrebat ce rezerve…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii noiembrie, la 39,283 miliarde de euro, in scadere cu 1,4% fata de nivelul de 39,843 miliarde de euro inregistrat la 31 octombrie 2021, a anuntat joi banca centrala.In cursul lunii au avut loc intrari de 2,049 miliarde…

- Bancnota de 20 de lei a intrat in circulație incepand cu 1 decembrie 2021. BNR anuntase inca din 2019 ca prima bancnota pe care va fi prezenta o personalitate feminina va fi lansata, dar pana in acest an nu au existat detalii despre cum va arata aceasta bancnota.Este vorba despre prima bancnota…

- Pe strazile din Romania circula mult mai mulți șoferi cu asigurarea auto expirata decat am crede. Unii o fac conștient, pe cand alții pur și simplu au uitat complet de ea și nu și-au dat seama ca a expirat. Indiferent de situație, toți raspund la fel in fața legii.Daca te aventurezi pe strazi…

- O dezbatere a luat amploare in Bulgaria, confruntata cu o rata foarte scazuta a vacinarii: este corect ca persoanele neimunizate sa plateasca tratamentul pentru COVID-19?Potrivit agenției Novinite, unitațile medicale se sufoca și, in acest context a venit propunerea Asociației Spitalelor din…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in august 2021 cu 3,87%, ajungand la aproximativ 1,82 milioane, comparativ cu 1,76 milioane de polite PAD active la 31 august 2020, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea…