Diana Șoșoacă, docilă în fața carabinierilor italieni. „Asta este, o să închidem acum live-ul” Intr-o recenta vizita facuta in Italia, senatoarea Diana Șoșoaca a intrat intr-unul din frecventele sale live-uri pe Facebook. Cand a fost atenționata de carabienieri ca nu are voie sa filmeze in fața Vaticanului, Șoșoaca s-a conformat docila, fara sa faca scandalul aferent interacțiunilor sale cu forțele de ordine, transmite Digi24 . Aflata la Vatican in plin live, Diana Șoșoaca s-a trezit cu carabinierii langa ea, aceștia cerandu-i sa opreasca filmarea. Daca in țara acest lucru ar fi fost suficient pentru a provoca o reacție furibunda din partea ei, acum Șoșoaca a incercat sa negocieze ca macar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca sfideaza regulile cu orice ocazie in Romania. Insa in alte state, de teama sancțiunilor care chiar se aplica, atitudinea sa este cu totul alta. Aflata la Roma in aceste zile, imediat ce i s-a transmis sa opreasca live-ul din fața Vaticanului, senatoarea s-a conformat, fara scandalul cu…

- Doina Federovici: Incepe construcția Spitalului Regional Iași. Unul dintre cele mai moderne spitale din Europa va deservi toate județele Moldovei Ministrul Sanatații, domnul Alexandru Rafila, a semnat contractul pentru demararea construirii Spitalului Regional de Urgența Iași. „Ani de zile am tot auzit…

- Silvestru Șoșoaca ii cere soției sale, Diana, sa se trezeasca, și o acuza ca este manipulata de cei care ii spun doar ceea ce vrea sa auda. Intr-un nou episod al disputei politice din familia Șoșoaca, Silvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca , a facut publica o scrisoare deschisa pe rețeaua…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca se cauta soluții pentru eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale, dar doar pentru pacienții oncologici. „Nu aș pune chestiunea asta intr-un context politic, la Ministerul Sanatații am avut o discuție legat de acest subiect. Incercam sa…

- „Am avut de la inceput in vedere aceasta durata de 48 de ore, a fost o eroare in redactarea ordinului, am corectat-o și mergem așa, pentru ca, așa cum ați spus, consumul de antibiotice in Romania e mare, suntem de mulți ani in primele trei locuri in Uniunea Europeana, alaturi de Grecia, Cipru și Italia.…

- Stroe avertizeaza ca extremistii reprezentanti de AUR, George Simion si Diana Sosoaca sunt pericol real la adresa democratiei si stabilitatii si saluta atitudinea protestatarilor, care nu au vrut sa se asocieze cu gesturi violente si au respins din start o confruntare cu jandarmii.”Aseara la protestele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca anul 2023 a fost istoric pentru acest domeniu. „Dezvoltarea sistemului de sanatate implica investitii semnificative in infrastructura medicala, formarea personalului si implementarea unor reforme eficiente. Prioritatea noastra este grija fata de oameni…

- Un numar de 3.500 de proiecte in domeniul sanatatii, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sunt in derulare in prezent in Romania, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Precizarile au fost facute, vineri seara, in cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sanatatii,…