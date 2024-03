Podul Grant: se redeschide circulația pe sensul Crângași-Turda Se redeschide circulația pe Podul Grant pe sensul Crangași-Turda, incepand de duminica, 31 martie, au anunțat reprezentații Primariri Generale. Reprezentanții Primariei Capitalei au facut acest anunț dupa aproape o jumatate de an, cat timp circulația a fost intrerupta pentru efectuarea lucrarilor de consolidare. Astel, de duminica, tramvaiele liniei 41 iși reiau circulația pe ambele sensuri, fara macaz. Podul Grant a intrat in reabilitare anul trecut, in toamna. Valoarea investiției este de 65 de milioane de lei cu TVA inclus. Termenul de execuții a lucrarii totale este 22,5 luni. Lucrarile au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

