Șoferii din Germania ar putea avea interzis sa mai șofeze in weekend! Ministrul Transporturilor a venit cu amenințari pe fața, daca guvernul nu ia masurile necesare pentru scaderea poluarii. Circulația rutiera ar putea fi interzisa in weekend, in Germania! O spune chiar ministrul Transporturilor, Volker Wissing, care a trimis o scrisoare adresata liderilor grupurilor parlamentare […] The post Circulația rutiera, interzisa in weekend! Ministrul Transporturilor din Germania amenința cu masuri radicale appeared first on Puterea.ro .