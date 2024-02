Primele reparații la pasajul Doamna Ghica, la mai puțin de jumătate de an de la inaugurare. EXCLUSIV La mai puțin de 6 luni de la inaugurare, au aparut primele probleme la pasajul de la Doamna Ghica, un proiect care a costat peste 110 milioane de euro. Un camin situat la baza podului, pe sensul de mers dinspre Piața Delfinului spre Bulevardul lacul Tei, a fost gasit defect și a necesitat lucrari de reparație. Circulația autovehiculelor a fost restricționata pe o singura banda. Primele lucrari la pasajul Doamna Ghica, la mai puțin de jumatate de an de la inaugurare La inceputul lunii septembrie 2023 a fost inaugurat cu fast pasajul Doamna Ghica, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, intr-una din lojele de la UNTOLD Dubai, nimeni altul decat generalul statului paralel Florian Coldea a avut o ieșire cel puțin necontrolata! Intamplarea a facut ca in preajma sa se afle și Sergiu Diacomatu, un apropiat al lui Dorin Cocoș, care brusc și-a ieșit din minți in momentul in care l-a…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza PSD-PNL de harțuire politica, prin intermediul Curții de Conturi. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declanșat o polemica aprinsa pe rețelele de socializare, acuzand „alianța neocomuniștilor și Bratienilor ca incearca sa distruga tot ce sta in cale”.…

- Afumați a devenit epicentrul unor ample proteste desfașurate de fermieri și transportatori din intreaga țara. Aceștia și-au manifestat nemulțumirea fața de politica guvernamentala privind prețurile la produsele agricole și costurile ridicate ale transportului.In mijlocul acestei tensiuni, un personaj…

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, explica de ce litigiile care rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat din Romania trebuie sa fie soluționate in țara. „Așa este firesc și corect”, considera ministrul. „Sunt ministra justiției. Cand observ lucruri nepotrivite sau care merita…

- Un puternic incendiu a izbucnit marți la etajul 6 al unui bloc de locuințe de pe Calea Dorobanți din Capitala. Flacarile se manifesta violent, generand degajari mari de fum, iar cel puțin 8 persoane au fost evacuate in siguranța, conform sursei citate. La momentul actual, nu sunt informații suplimentare…

- O schimbare semnificativa se profileaza in peisajul transportului public din București, odata cu pregatirea celor prime 15 troleibuze electrice Solaris sa paraseasca fabrica din Polonia. O delegație din partea Primariei Municipiului București a inspectat producția la fața locului, confirmand ca primele…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, sambata, incheierea operatiunilor de asfaltare sub pasajul Doamna Ghica, precizand ca circulatia se desfasoara normal. "Am terminat operatiunile de asfaltare de sub pasajul Doamna Ghica. A fost refacut carosabilul, s-au delimitat aliniamentele, iar circulatia…

- „Ura! Se deschide sezonul de schi pe Valea Prahovei!”, „Fals! Partiile nu se deschid inca”, vești antagoniste circula pe rețelele de socializare in privința sezonului de schi din aceasta iarna, facand inimile turiștilor sa penduleze intre agonie și extaz. Autoritațile ne potolesc entuziasmul și anunța…