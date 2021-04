Peste un miliard de doze de vaccinuri anti-COVID-19, administrate în întreaga lume, în cinci luni Peste un miliard de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in intreaga lume, la mai putin de cinci luni de la inceperea primelor campanii de vaccinare in masa in decembrie, potrivit unei numaratori realizate de AFP. Cel putin 1.002.938.540 de doze au fost injectate in 207 de tari sau teritorii, conform acestui bilant intocmit pe baza datelor oficiale. Mai mult de jumatate din total (58%) au fost administrate in trei tari: Statele Unite (225,6 milioane), China (216,1 milioane) si India (138,4 milioane). Dar, raportat la populatie, Israelul este liderul, circa sase din zece israelieni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

