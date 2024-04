Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cancerelor de prostata va creste puternic in urmatorii ani la nivel mondial, in special in tarile mai putin bogate, estimeaza un studiu publicat in revista The Lancet, care explica aceasta tendinta prin imbatranirea previzibila a populatiei, informeaza AFP, potrivit Agepres.

- Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a confirmat sancțiunea și a precizat ca, deoarece fapta sesizata nu s-a confirmat, barbatul a fost avertizat contravențional. The post SESIZARE NECONFIRMATA Profesorul din Vaslui avertizat pentru apelarea abuziva a numarului de urgența first appeared on Informatia…

- Numarul de imbolnaviri cu cancer la prostata va creste puternic in urmatorii ani la nivel mondial, in special in tarile mai putin bogate, potrivit unei modelari publicate in The Lancet, care explica aceasta tendinta prin imbatranirea previzibila a populatiei, transmite News.ro. „Conform concluziilor…

- Bucuria intrarii Romaniei in spațiu Schengen, anunțata cu surle și trambițe de guvernanți, s-a dovedit de scurta durata. Chiar daca, teoretic și legal conform tratatelor europene, se poate circula liber pe cale aeriana in spațiul Schengen, iata ca acest lucru cel puțin in primele zile de la intrarea…

- Un atac armat a avut loc vineri seara intr-o sala de concert din Moscova (Crocus City Hall), conform agenției de presa de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de raniți au fost raportați in urma unor impușcaturi și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei Picnic, pro-Putin, care se […]…

- Iritata de protestele fermierilor impotriva importurilor din Ucraina, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se pregatește sa dea lovitura de grație celor mai amarate țari. Astfel, dupa cum informeaza Financial Times, se vor impune taxe pe importurile de cereale și oleaginoase din Rusia…

- Aspirina ar putea juca un rol major in tratamentul contra cancerului, susțin cercetatorii de la Universitatea Cardiff, in urma unei ample analize. Se știe ca aspirina este un medicament antiinflamator foarte folosit. Meta-analiza – publicata in British Journal of Cancer – se bazeaza pe 118 studii,…

- Oamenii de stiinta israelieni au dezvoltat un nou anticorp care creeaza un raspuns imunitar puternic impotriva cancerului, a anuntat Institutul de Stiinta Weizmann (WIS) din Israel, transmite Agentia Xinhua, preluata de Agerpres. Noua realizare imunoterapeutica, descrisa intr-un studiu publicat in jurnalul…