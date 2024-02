In 2022, rata deprivarii materiale și sociale severe in randul tinerilor (cu varste intre 15 și 29 de ani) din UE a fost de 6,1%. Rata a fost puțin mai mare (6,7%) in randul populației totale (toate persoanele care locuiesc in gospodarii private). Tinerii din Romania sunt cei mai saraci din UE, potrivit datelor facute publice de Eurostat ! Cele mai mari ponderi de tineri din UE care s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe in 2022 au fost inregistrate in Romania (25,4%), Bulgaria (18,6%) și Grecia (14,9%). In schimb, rata a fost sub 3% in 12 state membre ale UE: Slovenia, Austria,…