Mineralele unui continent, miza marilor puteri Mineralele continentului african au declanșat o adevarata cursa pentru resurse intre actori importanți la nivel mondial. Bogația este concentrata in special in țarile din est și sud, cum ar fi Madagascar, Malawi, Kenya, Namibia, Mozambic, Tanzania, Africa de Sud, Zambia și Burundi. Semnificația acestor depozite de pamanturi rare se extinde dincolo de continent, avand un […] The post Mineralele unui continent, miza marilor puteri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

