INSP: Schema de vaccinare înaintea unei călătorii ­internaţionale este personalizată şi recomandată de medic Schema de vaccinare inaintea unei calatorii internationale este personalizata si este recomandata de medic, in functie de destinatie, durata, vaccinari obligatorii sau recomandate in zona respectiva, riscurile de imbolnavire specifice zonei, au precizat reprezentanți ai Institutul National de Sanatate Publica , potrivit unui comunicat de presa preluat de Agerpres. Specialistii in sanatate publica recomanda persoanelor care urmeaza sa calatoreasca in strainatate sa se programeze la o consultatie la medicul de familie pentru evaluarea starii de sanatate, cu cateva saptamani inainte de plecare, sa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

