- Anuntul socant al lui Jurgen Klopp ca acesta este ultimul sau sezon ca antrenor la Liverpool a fost greu de acceptat pentru jucatori, dar ii va stimula si mai mult pentru restul sezonului, a declarat sambata capitanul Virgil van Dijk, potrivit Reuters.Klopp este la conducerea echipei de pe Anfield…

- Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, iși pregatește demisia pentru finalul sezonului in curs, dupa 8 ani și jumatate pe Anfield, in care a caștigat cele mai importante trofee din fotbal. Klopp, care are 56 de ani, va continua sa supervizeze meciurile echipei ramase de disputat in campionatul 2023-24,…

- Jurgen Klopp (56 de ani) a transmis public faptul ca va pleca de la Liverpool la finalul sezonului in curs. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al clubului englez. In plus, neamțul spune ca e epuizat și ca nu vrea sa mai antreneze acum. Jurgen Klopp a transmis un mesaj pe site-ul clubului Liverpool…

- Jurgen Klopp (56 de ani) și-a anunțat astazi plecarea de la Liverpool la finalul acestui sezon. Managerul german a surprins pe toata lumea cu acest anunț, dupa 9 sezoane in care i-a pregatit pe „cormorani”. Jurgen Klopp a transmis un mesaj pe site-ul clubului Liverpool care va șoca intreaga planeta.…

- Manchester City, revenita dupa ce a castigat Cupa Mondiala a Cluburilor, si Chelsea au obtinut victorii, miercuri, in meciurile sustinute in etapa a 19-a a primei ligi engleze de fotbal, potrivit Agerpres.City, campioana en titre, s-a impus la Liverpool, cu 3-1 in fata echipei locale Everton, care…

- Liverpool a invins-o pe Burnley, scor 2-0, și a urcat pentru moment pe primul loc in Premier League. Elevii lui Jurgen Klopp au venit deciși pe Turf Moor. Cu mirajul primului loc la orizont, Liverpool s-a aruncat in atac din primul minut. Și-a creat 14 ocazii in prima repriza, a cadrat 8 execuții pe…

- Echipa engleza FC Liverpool a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Manchester United, in etapa a 17-a din Premier League.Echipa condusa de Jurgen Klopp nu a putut marca in partida de pe Anfield, cu Manchester United, si Northwest Derby s-a terminat 0-0, dupa…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, s-a aratat nemulțumit de programul din Premier League, inaintea partidei cu Manchester City, din etapa #13. Manchester City - Liverpool, derby-ul etapei #13 din Premier League, se joaca sambata, 25 noiembrie, de la 14:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct…