- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care in Bucuresti coeficientul infectarilor cu noul coronavirus va depasi pragul de 3 la mia de locuitori, scolile vor trece in regim online.

- Premierul Ludovic Orban nu exclude carantinarea Capitalei, in anumite zone. Declarația a fost facuta dupa un control la sediul DSP București. Șeful executivului a mai spus ca daca rata de infectare trece de 3 la mia de locuitori, atunci toate școlile vor trece in scenariul online.

- Restricții la Cimișlia din cauza numarului mare de cazuri cu Covid-19. Incepand cu 10 octombrie, toate gradinițele vor fi inchise, iar școlile vor trece in regim online, pentru o perioada de doua saptamani. De asemenea, piețele se vor inchide, iar transportul public va fi sistat pentru 14 zile. Decizia…

- Activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare pentru desfasurarea alegerilor locale va fi suspendata incepand de vineri, 25 septembrie, si pana marti, 29 septembrie, inclusiv.…

- Școlile din toata țara vor fi inchise in preajma alegerilor locale din 27 septembrie. Autoritațile au luat aceasta decizie pentru a avea timp sa dezinfecteze toate salile de clasa. Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat vineri ca elevii nu vor merge la școala in 25, 28 și 29 septembrie – adica…

- Ministrul educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu poate in prezent spune daca scolile vor incepe doar online de la 14 septembrie, asa cum evoca ieri premierul Ludovic Orban. Doamna Anisie a precizat ca de luni vor demara procedurile in urma carora scolile insele vor decide forma sub care vor relua cursurile.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca 80% dintre unitațile de invațamant sunt pregatite pentru deschiderea școlilor in ceea ce privește asigurarea materialelor pentru combaterea raspandirii COVID-19. Totuși, 836 de unitați de invațamant au toaletele in curte. Monica Anisie a participat la…