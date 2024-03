Măsuri drastice după cazurile de violență. Camere de supraveghere, în toate școlile și gradinițele Un proiect de lege depus in Parlament de catre parlamentarii PSD modifica Legea Educației și instituie obligația de a instala camere de luat vederi in toate instituțiile antepreșcolare și preșcolare din Romania. Sistemele de monitorizare vor fi instalate obligatoriu in toate gradinițele, creșele și școlile din Romania, iar pentru asta nu va fi nevoie de […] The post Masuri drastice dupa cazurile de violența. Camere de supraveghere, in toate școlile și gradinițele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camere de luat vederi in toate școlile și gradinițele: Proiectul nu cere acordul parinților Camere de luat vederi in toate școlile și gradinițele: Proiectul nu cere acordul parinților Toate școlile și gradinițele din Romania trebuie sa aiba obligatoriu camere de luat vederi, prevede un nou proiect,…

- Un proiect de lege depus in Parlament de catre parlamentarii PSD modifica Legea Educației și instituie obligația de a instala camere de luat vederi in toate instituțiile antepreșcolare și preșcolare din Romania. Sistemele de monitorizare vor fi instalate obligatoriu in toate gradinițele, creșele…

- Pe fondul creșterii violenței in mediul școlar, la Camera Deputaților a fost inregistrat un proiect legislativ, care prevede obligativitatea instalarii, in creșe și gradinițe, a unor sisteme de monitorizare audio-video. In plus, parinții vor putea accesa imaginile pe care le transmit camerele de filmat…

- Temperaturile vor fi deosebit de ridicate saptamana aceasta, pentru perioada in care ne aflam, apoi, din 12 februarie, iarna se intoarce, potrivit prognozei pentru perioada 5 – 18 februarie, transmisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In Banat, cu variatii in general usoare de la…

- Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov said on Thursday, removing borders between the three nations would go against EU legislation, and their governments have no intention of starting official discussions of a zone without border control because it would be illegal , according to Euractiv. Denkov…

- Reprezentanti ai elevilor din Romania, in colaborare cu Organizatia Salvati Copiii, au realizat un proiect de Statut al elevului pe care l-au depus la Ministerul Educatiei. Documentul prevede ca elevii sa beneficieze de „timp pentru odihna”, iar 7 saptamani consecutive de cursuri sa fie urmate de doua…

- Rusia avertizeaza ca „utilizarea avioanelor tactice de lupta F-16 de pe teritoriul” Romaniei, Slovaciei și Poloniei „va fi considerata de Moscova drept participare a acestor tari la conflictul din Ucraina si va obliga Rusia sa ia masuri adecvate”, relateaza News.ro. Purtatoarea de cuvant a ministerului…

- Romania cumpara 200 de rachete pentru sistemul Patriot, in valoare de peste un miliard de euro, anunța MApN, potrivit unei solicitari trimise Parlamentului. „In contextul crizei de securitate din regiune, pentru operationalizarea si consolidarea capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol aferenta…