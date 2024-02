Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de taximetristi protesteaza in Piata Constitutiei si Piata Victoriei din București, solicitand o serie de modificari legislative privind transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Peste 500 de taximetriști protesteaza, miercuri, in intervalul orar 9.00-14.00, in Piața Constituției…

- Șase cetateni din Pakistan au fost ridicati dintr-un mall din Capitala vineri, iar cinci dintre ei au fost arestati preventiv, pentru 30 de zile. Acestia sunt ca au ucis un afgan cu mai multe prin injunghirea cu un cuțit, dar și lovindu-l cu o țeava și cu picioarele. ”In data de 31.01.2024, in jurul…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…

- Cel puțin trei incendii de proporții au izbucnit in București de la inființarea orașului, schimband felul in care arata Capitala pana in acel moment. La fiecare dintre ele, mii de case au ars. Incendii de proporții au izbucnit in București de-a lungul istoriei și de cele mai multe ori au fost alimentate…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, duminica dimineața, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Potrivit Brigazii de Poliție Rutiera, cei doi vatmani și un calator au fost transportați la spital. Polițiștii Brigazii Rutiere au fost sesizați in jurul orei 05:50, prin apel la 112, cu privire la un accident…

- Bucureștenii nu vor mai putea cumpara artificii sau petarde pentru sarbatorile de iarna. Prefectul Capitalei le-a cerut primariilor de sector sa nu autorizeze comercializarea acestor produse in spatii publice sau private. Din acest an, pe raza municipiului București, primariile de sector nu ar trebui…