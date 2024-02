Mai mulți taximetrişti din Alba protestează în Piaţa Constituţiei din București Sute de taximetriști protesteaza in Piața Constituției din București, solicitand o serie de modificari legislative legate de transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Taximetriștii, (printre care și cațiva din județul Alba), sunt hotarați sa blocheze, timp de trei zile, centrul Capitalei. Oamenii cer mai multe modificari legislative privind transportul in regim de taxi și transportul alternativ. Astazi, sunt așteptați 800 de taximetriști in Piața Constituției, fiind vorba despre un protest autorizat pana in jurul orei 16:00, potrivit antena3.ro. Articolul integral, aici. Post-ul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

