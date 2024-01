Stiri pe aceeasi tema

- Misterul candidaților la alegerile europarlamentare din partea USR, PMP si Forta Dreptei va fi elucidat in cursul zilei de astazi, cand se vor afla listele comune dar și programul electoral pentru aceste alegeri. „In cadrul acestui eveniment al Dreptei Unite, ce se desfasoara dupa lucrarile Comitetului…

- Formatiunile din dreapta unita, USR, PMP si Forta Dreptei isi lanseaza duminica lista comuna pentru alegerile europarlamentare si programul electoral. Evenimentul va avea loc dupa lucrarile Comitetului Politic al USR. Potrivit news.ro , primii opt candidati ai noii aliante sunt Dan Barna, Vlad Voiculescu,…

- USR, Forța Dreptei și PMP au anunțat formarea unei alianțe pentru alagerile din 2024, care se va intitula Alianța Dreapta Unita. Liderii celor trei partide, Catalin Drula, Ludovic Orban și Eugen Tomac au prezentat, luni, proiectul politic in fața jurnaliștilor. Potrivit acestora, Dreapta Unita este…

- Liderii USR, PMP și cei a Forței Dreptei vor anunța, luni, formarea unei alianței pentru alegerile din 2024, care se va intitula Alianța Dreapta Unita. Noua construcția politica a fost prezentata drept alternativa pentru actuala Coaliție de guvernare.Denumirea a fost deja validata de forurile de conducere…

- Polul dreptei a imparțit locurile pentru europarlamentare: Cine deschide lista (surse)Liderii USR, PMP si Forta Dreptei au ajuns la un acord de principiu pentru lista care va reprezenta Polul dreptei la alegerile europarlamentare, sustin surse politice pentru News.ro. Dan Barna va deschide lista…

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…

