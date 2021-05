Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus indemna vineri tarile sa renunte la vaccinarea copiilor si adolescentilor impotriva covid-19 si sa doneze dozele de vaccin sistemului Covax, pentru a fi redistribuite unor tari sarace, relateaza AFP, potrivit…

- Copiii cu varste intre 12 și 15 ani se pot imuniza impotriva virusului SARS-COV-2 incepand din vara. Anunțul a fost facut de medicul Valeriu Gheorghița in conferința saptamanala, precizand ca ” exista o perspectiva cat se poate de clara”. Pfizer-BioNTech a cerut autorizarea vaccinului pentru copii inca…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat, marți, ca din data de 1 Aprilie, platforma vaccinare-covid.gov.ro va afița tipul de vaccin anti-COVID disponibil in fiecare centru de vaccinare. Totodata, va fi estimat și timpul de așteptare pentru persoanele aflate pe lista de așteptare. „Incepand cu data…

- Un numar de 47.196 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 230 de reacții adverse. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), din persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 23.874 au primit…

- Pandemia de coronavirus a provocat traume in masa la o scara mai mare decat al Doilea Razboi Mondial, iar impactul va dura „mulți ani de acum incolo”, a anuntat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, informeaza Mediafax. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…