Oficialii americani despre atacul terorist de la Moscova: Cine se face vinovat

- ISIS revendica responsabilitatea pentru atacul terorist din Crocus City Hall dintr-o suburbie a Moscovei. Declarația a fost facuta publica pe canalul oficial de Telegram al grupului terorist. Reamintim ca in aceasta seara, inainte de concertul trupei „Picnic” la „Crocus City Hall” in Moscova, a avut…

Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția...

- Uniunea Europeana a declarat ca este șocata de atacul terorist de la Crocus City Hall din Moscova și spune ca condamna orice atac atac asupra civililor și transmite condoleanțe cetațenilor Rusiei, a declarat Purtator de cuvant principal pentru Afaceri externe și politica de securitate al UE, Peter Stano.…

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…

- Statele Unite ale Americii resping, in acest moment, orice legatura cu Ucraina in ceea ce privește tragicul incident de la sala de concerte din apropierea Moscovei. Purtatorul de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale al SUA afirma ca, momentan, nu exista niciun indiciu in acest sens.

- Natiunile din G7 sunt pregatite sa raspunda cu noi sanctiuni severe, care ar putea include interzicerea zborurilor companiei Iran Air catre Europa, daca Iranul continua cu transferul de rachete balistice cu raza scurta in Rusia, a declarat vineri un inalt oficial american, citat de Reuters, scrie news.ro.…

- Statele Unite au avertizat - in secret - Iranul cu privire la amenintarea unui atac terorist, inainte de dublul atentat revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) la Kerman, pe 3 ianuarie, cand 89 de oameni au murit dupa exploziile provocate la comemorarea de la mormantul generalului Qassem Soleimani,…