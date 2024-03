Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 60 de morti si peste 100 de raniti, informeaza CNN.ISIS a transmis ca luptatorii sai…

- Cel puțin 62 de persoane au fost ucise vineri in atacul comis de indivizi inarmati la un concert desfasurat la sala Crocus City Hall de langa Moscova, a anuntat sambata Comisia de ancheta, citata de agentiile ruse de presa, scrie AFP. ‘Sunt in curs de examinare corpurile persoanelor decedate. S-a stabilit…

- ISIS a revendicat atacul terorist de la Crocus City Hall de la Moscova, lucru confirmat de oficialii și serviciile secrete americane. Statele Unite au confirmat informația potrivit careia "Statul Islamic" a revendicat atacul terorist de la Crocus. Despre aceasta scrie The New York Times cu referire…

- Dmitri Medvedev, care de cand a inceput invazia rusa in Ucraina si-a capatat reputatia de a fi o voce radicala a Kremlinului, a declarat intr-un mesaj pe Telegram ca „niciun tribunal si nicio ancheta nu vor ajuta, daca forta nu este contracarata prin forta, iar executiile totale ale teroristilor si…

