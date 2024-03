Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor in urma atacului de vineri seara de la periferia Moscova, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), a crescut la 115 morti, a anuntat sambata Comitetul de Ancheta din Rusia, potrivit Reuters si AFP.

- Meciul amical de fotbal dintre nationalele Rusiei si Paraguay, programat luni la Moscova, a fost anulat dupa atacul armat de la Krasnogorsk, o suburbie a Moscovei, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (IS) si care a facut peste 93 de morti, a anuntat sambata Federatia rusa de fotbal (RFS),…

- Peste 60 de persoane au murit in atacul terorist ce a avut loc in timpul unui concert pro-Putin, la Moscova. Atacatorii inarmați cu mitraliere au luat cu asalt mulțimea, iar apoi au incendiat acoperisul cladii pe unde oamenii au incercat sa fuga. Gruparea Terorista siriana Statul Islamic a revendicat…

- Un atac armat comis de persoane neidentificate a avut loc vineri seara intr-o sala de concerte din orasul Krasnogorsk, situat la periferia Moscovei, in timp ce avea loc un concert al trupei rusesti de rock "Picnik", ai caror membri au fost evacuati, transmit TASS si EFE, care citeaza surse din cadrul…

- Statul Islamic a preluat responsabilitatea pentru atacul mortal din sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, care a rezultat in sute de victime și distrugeri semnificative. The post RUSIA Statul Islamic revendica atacul devastator de la sala de concerte din Moscova first appeared on Informatia…

- ISIS a revendicat atacul terorist de la Crocus City Hall de la Moscova, lucru confirmat de oficialii și serviciile secrete americane. Statele Unite au confirmat informația potrivit careia "Statul Islamic" a revendicat atacul terorist de la Crocus. Despre aceasta scrie The New York Times cu referire…

- Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția... The post Atac terorist la Moscova! Cel puțin 40 persoane au fost ucise și alte zeci ranite la o sala de concerte. ISIS a revendicat atacul appeared first on Special Arad…

- Un atac armat urmat de o explozie a declanșat un incendiu major la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, lasand in urma 14 morți și provocand o situație de criza cu raspuns urgent necesar. The post ATAC TERORIST BREAKING NEWS: Zeci de morți și raniți impușcați intr-o sala de concerte dintr-un…