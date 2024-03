ISIS a revendicat atentatul de la Moscova

ISIS a revendicat atentatul! Gruparea militanta sunita Stat Islamic a revendicat, vineri, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul armat de la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti, informeaza Reuters . Combatanti ai SI „au atacat o mare adunare (…) in imprejurimile capitalei ruse Moscova”, a transmis gruparea terorista pe unul dintre conturile sale de pe Telegram, potrivit France Presse. Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si peste 100 raniti in momentul in care barbati inarmati si imbracati in uniforme de…