ISIS ar fi revendicat atacul terorist din suburbia Moscovei

- Gruparea militanta sunita Stat Islamic a revendicat pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul de la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti

- ISIS revendica responsabilitatea pentru atacul terorist din Crocus City Hall dintr-o suburbie a Moscovei. Declarația a fost facuta publica pe canalul oficial de Telegram al grupului terorist. Reamintim ca in aceasta seara, inainte de concertul trupei „Picnic” la „Crocus City Hall” in Moscova, a avut…

Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția...

- Dmitri Medvedev, care de cand a inceput invazia rusa in Ucraina si-a capatat reputatia de a fi o voce radicala a Kremlinului, a declarat intr-un mesaj pe Telegram ca „niciun tribunal si nicio ancheta nu vor ajuta, daca forta nu este contracarata prin forta, iar executiile totale ale teroristilor si…

- Pe rețelele sociale au aparut imagini cu mulțimea de oameni care este evacuata in graba din Arena Crocus unde in aceasta seara a avut loc un atac terorist. Reamintim ca in aceasta seara in Arena Crocus City Hall din Moscova unde urma sa aiba loc un concert organizat de formația muzicala „Picnic”. Potrivit…

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…

- Ministerul rus de Externe a calificat impuscaturile de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un atac terorist si a indemnat intreaga comunitate mondiala sa il condamne, transmit agentiile internationale de presa.Potrivit mai multor canale Telegram, cel putin cincisprezece…