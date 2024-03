Ministerul rus de Externe a calificat impuscaturile de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un atac terorist si a indemnat intreaga comunitate mondiala sa il condamne, transmit agentiile internationale de presa.Potrivit mai multor canale Telegram, cel putin cincisprezece persoane au fost ucise in atac, iar aproximativ cincizeci au fost ranite. Videoclipuri postate pe Telegram de persoane care au asistat la concert arata ceea ce par a fi mai multe cadavre in interiorul centrului comercial Crocus City Hall, din orasul Krasnogorsk, situat la periferia Moscovei. In acel…