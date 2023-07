Stiri pe aceeasi tema

- The European Capital of Culture - Timisoara - attracts the best to the city and brings out the best in us - was the message of the mayor Dominic Fritz, after Wednesday's meeting with the great American actor John Malkovich."Welcome to Timisoara, John Malkovich! After today's rehearsal, we exchanged…

- Liderul PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, contraatacaa in scandalul azilelor pentru varstnici, dupa ce controale efectuate la nivel național au relevat nereguli grave și in orașele cu primar USR. „Drula, e momentul sa vedem excluderi in USR! Nereguli grave s-au descoperit și in centre de varstnici…

- A mai ramas un an pana la alegerile locale, dar partidele politice par ca „și-au ascuțit deja cuțitele”. PSD Campia Turzii continua sa atace dur administrația locala din oraș și pe actualul edil, Dorin Lojigan. In doar ultimele 24 de ore, au fost publicate peste 10 postari pe pagina de Facebook a organizației…

- „Bai fraților faceți ceva cu drumul asta din padure. Bai nesimțiților, din Greenfield (nota redacției – aici probabil se gandea la dezvoltatorul Greenfield, Impact), daca sunteți atat de nesimțiți sau din Primarie sau la Sectorul 1, sunt cu fie-mea și trebuie sa ajung la spital. Pentru ca ii e rau.…

- Liberalii reacționeaza dupa ce Dominic Fritz a acuzat guvernul ca lasa Timișoara fara lumina pe strada și fara bani de astupat gropi in asfalt. Ei spun ca, de fapt, Fritz e incompetent din punct de vedere administrativ. Sa taie de la plata deplasarilor, consultanța și expertiza, dar și cheltuielile…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), arata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ordonanta Guvernului privind masurile de reducere a cheltuielilor ”are consecinte catastrofale” pentru Timisoara care este in acest an Capitala Europeana a Culturii. Potrivit ordonantei, spune Fritz,…

- Ciolacu, ințepaturi la adresa USR, la Timișoara, in fața lui primarului Fritz. Aproape o mie de membri ai UDMR participa la Congresul Național cu numarul 16, al Uniunii Democrate Maghiare din Romania, in zilele de 28 și 29 aprilie, la Timișoara.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat dispoziția de demolare a celor mai cunoscute cluburi de fițe din oraș, care au supraviețuit ani de zile in ciuda faptului ca terorizau cetațenii cu muzica. S-au dat amenzi, s-a suspendat activitatea, insa cluburile unor afaceriști grei, unii din ei foști…