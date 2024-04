Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organisme independente ruse au efectuat numaratori intr-o incercare de a stabili amploarea unei fraude electorale in alegerile prezidentiale din Rusia. Vladimir Putin a obtinut al cincilea mandat cu un scor de 87,28%, ”cea mai importanta frauda din istoria alegerilor ruse”, potrivit organizatiei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declanșat nebunia! Compania franceza Alstom va plati Romaniei penalitați de minim 20 de milioane de euro. Sorin Grideanu spune ca Romania nu poate face mai mult in acest scandal! Trenurile pentru metrou trebuiau livrate Romaniei in 2023 "Penalitațile…

- Administrația userista a Timișoarei, condusa de Dominic Fritz, a incalcat legea in cazul licitației pentru modernizarea iluminatului public, un proiect in valoare de 13,8 milioane lei, a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Va reamintim ca licitația a fost organizata in baza unei…

- Primaria Timișoara anunța ca, și in acest an, va avea loc campania de bugetare participativa. Va pune la dispoziție 4 milioane de lei, imparțit, de fapt, in cate 500.000 de lei pentru fiecare dintre cele opt zone definite. Anul trecut, suma alocata pentru aceeași procedura era de 4,2 milioane de lei.…

- Primaria Timișoara condusa de Dominic Fritz (USR) a platit ultima tranșa a datoriei istorice a societații de termoficare COLTERM catre furnizorul E.ON, datorie moștenita din perioada fostului primar Nicolae Robu (PNL), conform unui comunicat USR. Datoriile istorice ale COLTERM se ridicau la peste…

- Primaria Timișoara a anunțat luni ca primarul Dominic Fritz a dispus un control complet la Compartimentul Protecția Animalelor din cadrul Primariei, care sa fie efectuat de Corpul de Control al Primarului. „Masura vine in contextul anchetei pe care primarul Timișoarei a cerut-o saptamana trecuta cu…

- Primarul absent se afla in campanie electorala la TV, atrage atenția Dan Podaru, consilier local PNL Sector 1, facand trimitere la Clotilde Armand. El o acuza ca, emisiunea de aseara, de la Digi24, „Clotilde Armand a calomniat, dezinformat și a manipulat opinia publica”.„Realitatea este ca Primarul…