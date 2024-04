Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, candidat din nou pentru funcția de edil-șef, a spus la PRESSALERT LIVE ca eșecul din 2020, cand a fost invins de Dominic Fritz, a fost o lecție pentru el. „Am invațat foarte mult in acești patru ani. Mi-a prins bine ca am avut parte de acel eșec. E bine […] Articolul Nicolae Robu despre infrangerea in alegeri acum patru ani: „Mi-a prins bine ca am avut parte de acel eșec” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .