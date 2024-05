Nicolae Robu, în această seară la PRESSALERT LIVE Fostul primar al Timișoarei și candidat acum pentru un nou mandat, Nicolae Robu, revine in aceasta seara la PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente „mutari” din politica locala și naționala, inaintea apropiatelor alegeri locale din luna iunie, dar și despre proiectele din precedentele sale mandate și ce planuri ar avea pentru urmatorul. Emisiunea […] Articolul Nicolae Robu, in aceasta seara la PRESSALERT LIVE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

