Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie la contestatia formulata de compania Deluxe Medicrafts SRL, impotriva documentatiei de atribuire emisa de Spitalul de Boli Infectioase Constanta, in cadrul procedurii de licitatie deschisa, organizata in vederea incheierii acordului…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud se chinuie inca de anul trecut cu licitația pentru contractul in valoare de aproape 100 de milioane de euro, care vizeaza reabilitarea drumului județean 151, cel mai lung din județ. Pana acum, doar unul dintre cele trei loturi ale licitației și-a gasit constructor.…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 240 C11 61 la contestatia depusa de Micatis Prod SRL, cu sediul social in municipiul Braila, impotriva documentatiei de atribuire, elaborata de autoritatea contractanta Primaria Cerna din judetul Tulcea, in cadrul procedurii simplificate,…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 67 C2 3557 la data de 10.01.2024 la contestatia formulata de Marcon Star SRL, lider al asocierii Marcon Star SRL ndash; Geci SRL ndash; Dumacris Inst SRL ndash; Auto Lux Trading SRL, impotriva actelor emise de catre Consiliul Judetean…

- Constructorii din județ continua sa se bazeze pe licitațiile publice și ajung chiar sa se razboiasca in instanța sau pe la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) pentru proiectele pe care pun ochii. Este și cazul blocurilor de locuințe sociale din Viișoara, care i-a determinat pe…

- In data de 8 ianuarie 2024, EM Prime Construct SRL, companie deținuta de Emil Radulescu, cunoscut sub numele de „regele asfaltului,” a obținut un contract in valoare de 7,8 milioane de lei, fara TVA, pentru modernizarea drumurilor din comuna Ciobanu, județul Constanța. Proiectul vizeaza asfaltarea a…

- TMG Guard SRL a inregistrat pe rolul Curtii de Apel Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal dosarul cu numar unic 11 36 2024 care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice Plangere Decizia CNSC nr. 3007 C11 3316 21.12.2023.Parati in dosar sunt primaria comunei Topraisar si Kokkai…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare a adoptat decizia nr.3034 C7 3194 din 27.12.2023 depusa de Transguard Sercurity SRL cu sediul in Constanta privind procedura proprie organizata pentru atribuirea contractului de servicii de paza, cod CPV 79713000…