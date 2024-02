Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului mafiot de la Timișoara din urma cu o saptamana a fost prins. Acesta este un barbat in varsta de 58 de ani care se afla la poliție unde da explicații despre incendierea mașinii directorului Piețelor din Timișoara. Potrivit primelor informații, el și-ar fi recunoscut vina, dar susține…

- Autoturismul de serviciu al sefului Piete SA, serviciu in subordinea Primariei Timisoara, Mirel Pop, a luat foc noaptea trecuta chiar in fata imobilului in care acesta locuieste. Politistii au deschis o ancheta avand suspiciuni ca masina a fost incendiata. Incidentul vine la scurt timp dupa ce șeful…

- Imaginile au fost filmate cu camera de bord și postate pe rețelele sociale de Sindicatul Europol. In filmare se vede cum, din cauza vitezei excesive, șoferul teribilist se izbește de mașina forțelor de ordine, pe care o proiecteaza la 10 metri distanța. Din fericire, in acel moment niciun polițist nu…