O metodă inedită dar foarte eficientă pentru testarea dozelor de medicamente Un test de transpirație facut la suprafața degetelor ar putea fi folosit pentru a verifica daca pacienții cu tratament antipsihotic urmeaza indicațiile medicului, scrie New Atlas . In cazul unui tratament cu medicamente antipsihotice, este foarte importanta administarea unei doze corecte și respectarea indicațiilor terapeutului (de exemplu, ca pacientul sa nu inceteze brusc sa ia medicamentul). In prezent, sunt necesare analize de sange pentru a detecta ce antipsihotice sunt administrate și in ce cantitați, dar sunt invazive și dureroase pentru pacienți, iar unii dintre aceștia sunt oricum reticenți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

