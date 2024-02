Daca in cancerul pulmonar ”fumatul nu mai suprinde pe nimeni”, in cazul nefumatorilor, aceasta boala este consecința ”nivelului crescut de poluanți in aerul exterior”, avertizeaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” . Medicul subliniaza ca ”efectele negative ale poluarii casnice, ambientale și industriale sunt reale și se traduc in ani de viața pierduți”. ”Expunerea la particule poluante poate provoca modificari ale celulelor cailor respiratorii care declanșeaza cancer pulmonar. Studiile au aratat ca aceste schimbari sunt vizibile la aproximativ jumatate…