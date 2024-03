Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului poate influenta sanatatea umana in diverse moduri, iar cercetarile indica faptul ca exista o legatura intre aceasta si tuberculoza, care poate creste riscul de imbolnavire prin mai multe mecanisme, sustin specialistii de la Institutul “Marius Nasta”. Potrivit unui comunicat de presa…

- Tuberculoza multidrogrezistenta ramane o problema sensibila, iar Ministerul Sanatatii face tot ceea ce tine de el pentru a asigura medicatia si complianta la tratament a pacientilor cu aceasta boala, a declarat, vineri, ministrul Alexandru Rafila, potrivit Agerpres. El a participat la o conferinta…

- Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” poate diagnostica, acum, tuberculoza rezistenta la antibiotice, in mai putin de doua ore cu ajutorul unor echipamente si reactivi donate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, cu sprijinul Guvernului japonez. Tuberculoza multirezistenta la medicamente…

- Cancerul care induce cea mai mare mortalitate este cel pulmonar, iar aerul curat este solutia pentru un plaman sanatos, fiecare respiratie contand, a transmis, duminica, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului.…

- Daca proiectul de lege susținut de un grup de parlamentari liberali este adoptat in sesiunea de primavara, țigarile electronice și dispozitivele de vapat tutun ar putea fi interzise in baruri, cafenele, cluburi și restaurante. Inițiativa liberala nu este noua. In Franța, 166 de deputați au un proiect…