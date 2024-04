Pericolul adus de praful saharian. Un medic explică Praful saharian are risc de acutizare la persoanele care sufera de boli respiratorii cronice precum astmul, BPOC, bronsiectazii”, a declarat miercuri pentru Agerpres managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler. „Praful saharian are risc de acutizare la persoanele care sufera de boli respiratorii cronice: astm, BPOC, bronsiectazii, pentru ca poate induce crize de acutizare acestor afectiuni. Riscul de a ajunge intr-o camera de garda pentru tratamentul suplimentar creste cu 30% pentru acesti pacienti in urmatoarele cinci zile de la expunere. Pentru cei care sunt acasa si stiu ca sunt… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București, a declarat miercuri, 24 aprilie, la Antena 3, ca cele mai mari riscuri in cazul expunerii la praful saharian le au persoanele care au afecțiuni respiratorii și care nu trebuie sa iasa din casa.„Fiind vorba de niște particule foarte…

- Persoanele care au astm sau alte probleme respiratorii precum bronșita sunt cele mai afectate de norul de praf saharian care afecteaza in aceste zile Romania, a declarat miercuri al Digi24 Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”. Ea a explicat și de ce masca de protecție nu e o soluție.

- Exista o legatura intre nivelul de poluanți PM 2,5 și zonele unde tuberculoza are o incidența crescuta. Este concluzia unui studiu efectuat in premiera in țara noastra de echipele de cercetare de la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” și de la Facultatea de Georgrafie de la Universitatea…

- In cazul copiilor cu varste pana la pana cinci ani, diagnosticați cu tuberculoza, riscul de deces este mare, avertizeaza medicul Beatrice Mahler. Copiii iau tuberculoza de la adulți ”Copiii nu sunt contagioși intre ei. Copiii iau tuberculoza de la adulți. De regula, un copil care are tuberculoza a…

- Tuberculoza, o boala prezenta și chiar in creștere in ultimii ani. Anul trecut erau 8500 de cazuri, anul acesta, 9.700. Și mai grav, la copii, in aceeași perioada, numarul de cazuri a crescut de la 325, la 427. Despre cauze și tratamente, aflam de la medicul Beatrice Mahler , managerul Institutului…

- Poluarea aerului poate influenta sanatatea umana in diverse moduri, iar cercetarile indica faptul ca exista o legatura intre aceasta si tuberculoza, care poate creste riscul de imbolnavire prin mai multe mecanisme, sustin specialistii de la Institutul “Marius Nasta”. Potrivit unui comunicat de presa…

- Cancerul care induce cea mai mare mortalitate este cel pulmonar, iar aerul curat este solutia pentru un plaman sanatos, fiecare respiratie contand, a transmis, duminica, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului.…

- Cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a transmis ca aerul curat este soluția pentru un plaman sanatos. Cancerul pulmonar are cea mai mare mortalitate.