Exista o legatura intre nivelul de poluanți PM 2,5 și zonele unde tuberculoza are o incidența crescuta. Este concluzia unui studiu efectuat in premiera in țara noastra de echipele de cercetare de la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” și de la Facultatea de Georgrafie de la Universitatea București. Studiul a pornit de la necesitatea unui raspuns la intrebarea: Ce se intampla cu tuberculoza in Romania? Intrebarea a aparut in condițiile in care tuberculoza este peste tot, dar in județele din partea de Sud și in Est numarul de cazuri este mai mare, a precizat medicul Beatrice Mahler,…