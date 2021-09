Stiri pe aceeasi tema

- O mașina din coloana oficiala a premierului Florin Cițu a fost implicata joi intr-un accident, in Ramnicu Valcea. In mașina nu se afla premierul. Acesta participa la o intalnire in sediul Prefecturii Valcea. Mașina SPP a plecat sa alimenteze, iar la intoarcere a avut loc o ușoara tamponare.…

- Un accident in care au fost implicate patru autocamioane si un autoturism s-a produs miercuri-dimineata pe E 574, in judetul Olt. Traficul este complet blocat. Politia Olt a anuntat ca traficul este complet blocat pe principalul drum care traverseaza judetul, in urma unui accident. Sunt implicate patru…

- Un accident grav a avut loc, duminica la pranz, pe DJ 682. O motocicleta s-a izbit de o masina pe drumul spre Arad si a fost proiectata intr-un alt autoturism care a luat foc. Potrivit polițiștilor aradeni, intre localitațile Zabrani spre Chesinț, un motociclist in varsta de 51 de ani s-a izbit de o…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, pe DN73, in apropiere de Pitești și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, un șofer de 56 de ani, din Campulung, a pierdut controlul mașinii pe care […] The post…

- Un TIR scapat de sub control a distrus o mașina de Poliție și o autospeciala a Jandarmeriei. S-a intamplat in Salaj, chiar in fața unui post de Poliție. Un jandarm a ajuns la spital. Șoferul camionului ar fi adormit la volan. A ieșit d epe carosabil și a lovit in plin o mașina de Poliție, […] The post…

- In anul 2000 cand Florin Cițu avea 28 de ani se afla de 8 ani in Iowa și iși susținea doctoratul. In noaptea in care a fost depistat baut la volan, actualul premier conducea o mașina sport, un Ford Probe din anii 90. La Briefingul la care a recunoscut intamplarea din 2000, Cițu a spus […] The post FOTO…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, a lansat, miercuri, un nou atac dur la adresa premierului Florin Cițu caruia ii cere demisia dupa ce a recunoscut, intr-o declarație de presa susținuta la Guvern, ca in urma cu 20 de ani, in SUA, a condus sub influența alcoolului, a stat 2 zile in arest…

- Autoturismul care a ars la Agigea, sambata dupa amiaza, avea portbagajul plin cu materiale pirotehnice. Incendiul a avut drept cauza efectul termic, au stabilit ulterior pompierii care au intervenit la stingerea incendiului. Șoferița in varsta de 35 de ani a reușit sa iasa din mașina inainte ca incendiul…